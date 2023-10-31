الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
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بلدة جنوبية بلا مياه منذ 10 أيام

منذ 8 دقائق
مياه - تعبيرية

مياه - تعبيرية

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تعاني بلدة الدوير من ازمة مياه خانقة بسبب عطل كهربائي طرأ على محطة الضخ للبئر الارتوازي الذي يغذي معظم احياء البلدة، منذ 10 أيام ، ولم تثمر المراجعات ولا الاتصالات بالجهات المعنية في مصلحة لبنان الجنوبي في حل هذه المشكلة.

وتتضاعف معاناة النازحين من المناطق الحدودية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية مع معاناة الأهالي، الذين اطلقوا صرخة مشتركة الى المدير العام لمصلحة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر “للايعاز منه بحل سريع لمشكلة العطل الكهربائي على محطة الضخ في حي بير زبيب ، والتي يستفيد منها اكثر من عشرة الاف مواطن”.

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