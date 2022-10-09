بلدتان بلا إنترنت منذ شهر

يعاني مشتركو خدمة‎ DSL ‎من أوجيرو في بلدتي الدوير والشرقية من مشكلة انقطاع الانترنت منذ اكثر من شهر، بسبب انقطاع ‏الكهرباء عن غرفة التغذية التي يستفيد منها المشتركون في هاتين المنطقتين، والتي تتصل بسنترال كوثرية السياد، إضافة الى توقف ‏المولدات عن العمل في بلدة الشرقية. وجرت محاولات لوضع عدد من ألواح شمسية على غرفة الانترنت وباتت تشتغل في النهار ‏خلال سطوع الشمس، إلا انه وفي الفترة الاخيرة، وبعد الغياب التام للتغذية بالاشتراك وتحولات الطقس، أصبحت الغرفة تستمد الطاقة ‏الشمسية بحدود الـ7 ساعات فقط، ما يحرم اكثر من 1100 مشترك من الانترنت، معظمهم من الطلاب الذين يتابعون دراستهم عبر ‏الانترنت‎.‎

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وناشد الاهالي في هاتين البلدتين المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريديه رفع المعاناة عنهم وعن اولادهم، “الذين يضطرون لاستعمال ‏بديل عن انترنت‎ DSL، مكلف وباهظ يوميا، ما يزيد من الاعباء المادية عليهم، لافتين الى ان معالجة مشكلة الانترنت تنحصر بتأمين ‏طاقة كهربائية لغرفة التغذية او تأمين مولد او اشتراك بديل‎. ‎







