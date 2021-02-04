بلديات القليعة وبرج الملوك ودير ميماس تسلمت معدات طبية لمواجهة كورونا

تسلم عدد من البلديات في قرى منطقة مرجعيون اليوم معدات طبية ومواد للتعقيم وللحماية الشخصية.

ففي القليعة تسلم رئيس البلدية بسام الحاصباني معدات طبية مختلفة لمعالجة مرضى كورونا في المنازل مقدمة كهبة.

بعد التسليم تحدث رئيس البلدية عن اهمية هذه المعدات الطبية في الوقت الحالي لاسيما لدى مصابي عدوى كورونا غير القادرين على دخول المستشفيات بسبب ازدحام المرضى في غرف المراكز الاستشفائية.

وتضمنت الهبة معدات طبية هي:

1- اربع ماكنات اوكسيجين

٢- سبيرتو 100 قنينة

٣ – دواء معقم 50 غالون

4 – كمامات ٢٢٠٠٠ الف

5 – حماية الوجه 50

6 – مرشة 6

7- كمامة nk95 عدد 650

8 – لباس حماية 20

٩- قنينة اوكسيجين عدد2 مع ساعة2.

١٠- اوكسيميتر لفحص نسبة الاوكسيجين في الدم عدد ١٠٠.

بعد ذلك تسلمت بلدية برج الملوك معدات مماثلة َكذلك بلدة ديرميماس التي نوه رئيس بلديتها جورج نكد بهذه المواد الطبية شاكرا كل من ساهم في ايصال هذه الخدمة لابناء البلدة.