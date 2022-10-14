بلديات قضاء حاصبيا حددت أجرة عمال الزيتون اليوميين... إليكم التفاصيل

أعلنت بلديات قرى قضاء حاصبيا المعنية بموسم الزيتون في تعميم مشترك تحديد الاجرة اليومية لعمال الزيتون اليوميين “بهدف تنظيم موسم الزيتون للعام 2022 ونظراً لعدم الاستقرار في الأجور اليومية للعمال في القطاعات كافة لا سيما قطاع قطف الزيتون، وبعد استطلاع الأجور في كلّ القطاعات والتشاور مع مختلف الاطراف المعنية”.

وجاء التحديد كالآتي:

“أجرة الفراط 250 ألف ليرة يومياً، أجرة الحواشة-الجوالة 200 ألف ليرة يومياً”.

وقالت البلديات: “إننا كبلديات مجتمعة من بلدات قضاء حاصبيا نهيب بأرباب العمل الالتزام بالتسعيرة العادلة المنوه عنها لما فيه من مصلحة لجميع مزارعي الزيتون والعمال”.

ولفتت الى أن “الاجرة المذكورة أعلاه تغطي دوام عمل 7 ساعات يومياً بين7 صباحا و2 بعد الظهر” ويشمل كلفة الغداء وهي قابلة للزيادة بحسب ظروف سعر صرف الليرة مقابل الدولار”.