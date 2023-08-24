بلديات ومخاتير جرد عاليه: لإجراءات رادعة بحقّ مطلقي النار

أعلنت بلديات ومخاتير جرد عاليه أن “رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة اجتمعوا لبحث قضية إطلاق النار في المناسبات”، وأكدوا أن ظاهرة إطلاق النار كثرت في الآونة الأخيرة وأصبحت تشكل خطراً على سلامة أهلنا وممتلكاتهم: الواح طاقة شمسية، سيارات وغيرها، ويمكن أن تسبب خلافات بين المواطنين وبين القرى.

وشدد المجتمعون، في بيان، على ألا غطاء على أي مُطلق نار من قبل البلديات والمخاتير. وعليه، تم الاتصال بجميع الجهات السياسية في المنطقة التي أكدت بدورها عدم تغطية أي مُطلق للنار.

كما قرروا عقد اجتماعات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية في منطقة عاليه لحثهم على أخذ دورهم بشكل كامل والقيام بتوقيف مُطلقي النار وكذلك أصحاب المناسبات التي يتم إطلاق النار خلالها. وسيتم الاتصال أيضًا بمحافظ جبل لبنان وقائمقام عاليه وبالمرجعيات الدينية والطلب منها تحريم إطلاق النار في المناسبات.

وذكر البيان أنه “بالتوازي، ستقوم البلديات بوضع لافتات في الأماكن العامة حيث تُقام المناسبات على أنواعها، تمنع إطلاق النار وتطلب من المعنيين وأصحاب المناسبات دعوة الناس الى عدم إطلاق النار. كما ستقوم البلديات بأنشطة توعوية حول الموضوع تستهدف فيها الشباب بشكل خاص”.

ورأى المجتمعون أن “إطلاق النار هو عملية شروع بالقتل وتخريب للأملاك الخاصة والعامة وهو غير قانوني أو أخلاقي، ويجب أخذ تدابير رادعة من قبل القوى الأمنية خوفا من وقوع ضحايا وعدم قدرة الناس والبلديات والمؤسسات الرسمية والخاصة على تحمل كلفة تصليح الاضرار الناتجة عن إطلاق النار”، محمّلين “مسؤولية أي ضرر جسدي او مادي ناتج عن ذلك لمطلقي النار وأصحاب المناسبات”.