الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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بلدية أفقا: البلدة لم تشهد أي حدث أمنيّ

منذ 5 دقائق
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أشارت بلدية أفقا في قضاء جبيل في بيان، الى انه ورد “في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا عن حدوث اشتباكات وسقوط جرحى في بلدة أفقا”، مشيرة إلى أنّ “البلدة لم تشهد إطلاقًا أي حدث أمني”.

وأكّدت في بيانها باسمها وبإسم أهلها “وقوفها الدائم الى جانب القوى الأمنية في القيام بواجباتها”، متمنية على الوسائل الإعلامية توخي الحذر قبل نشر مثل هذه الأخبار، حفاظًا على صدقيتها وحفاظًا على الانسجام الإجتماعي في قضاء جبيل”.

وتمنّت على بعض السياسيين “الكف عن التحريض الطائفي والمناطقي الذي يضر بصورة جرد جبيل وتدعوهم للابتعاد عن الإستغلال السياسي لبعض الأحداث وخصوصًا في هذه الظروف الحساسة التي يمرّ بها وطننا العزيز لبنان”.

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