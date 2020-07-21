بلدية البابلية: لضرورة التزام الحجر المنزلي… وعقوبات بحق المخالفين

أعلنت بلدية البابلية، أنه صدرت منذ بعض الوقت نتائج فحوصات pcr التي أجرتها وزارة الصحة العامة، بناء لطلب بلدية البابلية للاشخاص المخالطين للحالتين السابقتين وقد أظهرت نتائج الفحوصات وجود ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وشددت البلدية في بيان “على ضرورة التزام الحجر المنزلي، وكل مخالف ستتخذ في حقه مجموعة تدابير وعقوبات منها تغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة، والزامه تكاليف ومصاريف وعلاج كل من يتضرر من عدم التزامه الحجر واستهتاره بمصير البلدة وسلامتها”.