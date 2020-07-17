بلدية البترون: ألبير كعدي القادم من بروكسل غير مصاب بفيروس كورونا

البترون
البترون

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أكدت بلدية البترون أن السيد ألبير كعدي غير مصاب بفيروس كورونا.

وأوضحت بلدية البترون، أن “السيد ألبير كعدي (من سكان البترون) قد أجرى فحص ال PCR في بروكسل قبل قدومه إلى لبنان وكانت النتيجة سلبية، كما أخضع لفحص في مطار رفيق الحريري الدولي لدى وصوله، وأيضا أتت النتيجة سلبية.

وعليه وبناء على تعليمات وزارة الصحة وبعد مراجعة المعنيين، يهم بلدية البترون أن تؤكد بأن السيد كعدي غير مصاب بفيروس الكورونا”، مذكرة ببيان وزارة الصحة الصادر في 13 الحالي الذي أشار الى أن نتائج فحوص رحلة بروكسل أتت كلها سلبية”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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