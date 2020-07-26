بلدية البرجين: لعدم الإختلاط حتى إجراء فحوصات لمخالطي حالة إيجابية

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طلبت خلية الأزمة في بلدية البرجين والمريجات، في بيان، و”بعدما تبين وجود حالة إيجابية في البلدة، وبعد المتابعة الحثيثة من البلدية مع الجهات المختصة لإجراء اللازم”، من أهالي البرجين “عدم الاختلاط حاليا مع أي كان، ومنع التجمعات، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامة أهالينا و بلدتنا”.

وأعلنت أن البلدية ستعقد صباح غد اجتماعا طارئا مع خلية الأزمة “للتأكد من الحالة وإجراء اللازم من فحوصات الpcr للمخالطين”، وستصدر بيانا “تحدد فيه جميع المعطيات في ما يعني هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.