الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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بلدية الجية: ما حصل عمل مستنكر

منذ 3 دقائق
الجية

الجية

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نددت بلدية الجية في بيان، بالإعتداء الذي تعرضت له كنيسة مارجرجس في البلدة. وأكدت ان “ما حصل عمل مستنكر من كل عائلات الجية الروحية، التي تحرص كل الحرص على الحفاظ على الوحدة والعيش الواحد وتنوعها”.

وشددت على “أهمية وضرورة تعاون كل الأطراف، والعمل سويا على تعزيز السلم الاهلي ورفض كل انواع الفتن المذهبية والطائفية”.

وأعلنت ان رئيس البلدية بالتكليف وسام الحاج، تفقد ليلًا الكنيسة، مطلعا على تفاصيل الحادثة، وأجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع القوى الأمنية ورئيس دير مار شربل – الجية الأب شربل القزي والفاعليات المسيحية، مستنكرا الحادث، داعيا “القوى الأمنية الى الاسراع في كشف الفاعلين، الذين يسعون الى زعزعة الاستقرار في البلدة”.

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