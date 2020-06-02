بلدية الحازمية: لاجراء فحص الـ PCR لعمال الدليفري

اصدرت بلدية الحازمية تعميما، طالبت فيه المطاعم والمؤسسات الغذائية وعمال الدليفري اجراء فحص ال PCR حماية للزبائن والمواطنين وجاء فيه:

“لما كان فيروس 19-COVID قد انتشر حول العالم، مع ما رتب ذلك، من تبعات إقفال مؤسسات وشركات وتعبئة عامة، وملازمة المنازل، مع أخذ أقصى درجات الوقاية، ولأن الوقاية هي الأساس، وحيث تبين أن بعض العاملين في المطاعم والمؤسسات الغذائية وعمال الدليفري، وبصورة خاصة الأجانب منهم، يتقاعس المسؤولون عنهم، عن اجراء الفحوصات اللازمة PCR

للكشف على المصابين بوباء “كورونا”، وذلك من أجل حماية الزبائن بشكل خاص والمواطنين بشكل عام.

اضاف:” لذلك وحفاظا على السلامة العامة، وتداركا، لاية مضاعفات قد تنجم عن ذلك، يتوجب على كل المؤسسات التجارية المذكورة أعلاه العاملة ضمن نطاق الحازمية البلدي، القيام بفحوصات PCR لجميع العاملين لديها، وتزويد بلدية الحازمية بهذه الفحوصات بواسطة المراقب الصحي، خلال مهلة أسبوع، كحد أقصى من تاريخ تبلغكم هذا التعميم، شاكرين لكم حسن التعاون والتجاوب، آملين “أن نبقى وإياكم على خطى التطور والصحة العامة، بكل إحترام”.