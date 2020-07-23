بلدية الحدت: محاضر ضبط بحق كل مخالف لوضع الكمامة في وسائل النقل العمومية

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ستقوم شرطة بلدية الحدت بتحرير محاضر ضبط بحق أي مخالف لوضع الكمامة الالزامية في وسائل النقل العمومية كافة (سائقين وركاب) والمؤسسات والمحلات التجارية (عاملين وزبائن) وسائر أماكن التجمع العامة.

وباشرت شرطة بلدية الحدت تسطير محاضر ضبط بحق كل مخالف لوضع الكمامة الالزامية في وسائل النقل العمومية وذلك بعد اصدارها البلاغ التالي:

“إعتبارا من صباح يوم الخميس 23 تموز ستقوم شرطة بلدية الحدت بتحرير محاضر ضبط بحق أي مخالف لوضع الكمامة الالزامية في وسائل النقل العمومية كافة (سائقين وركاب) والمؤسسات والمحلات التجارية (عاملين وزبائن) وسائر أماكن التجمع العامة. لذا يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإجراءات الوقاية وعدم مراجعة البلدية بأي من محاضر ضبط تم تحريرها”.