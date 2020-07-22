بلدية الخرايب توقف الأعمال بعد ازدياد عدد الإصابات بـ كورونا

بلدية الخرايب
بلدية الخرايب

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اعلنت بلدية الخرايب في بيان، “توقيف الاعمال نتيجة لازدياد حالات الإصابة بكورونا في البلدة وارتفاع نسبة المخالطين”، وطلبت من “أصحاب المقاهي، الملاعب،النوادي الرياضية الاقفال التام لحين الانتهاء من نتائج فحوصات سائر المخالطين، تحت طائلة الإقفال بالشمع الأحمر وملاحقتهم قانونيا”.

وحذرت ” كل أهالي البلدة من الاستهتار الحاصل من إقامة للتجمعات والأفراح ومجالس العزاء لما فيه من ضرر أخلاقي و شرعي وصحي على الجميع”.

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