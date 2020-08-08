بلدية الخيام: إصابة عائلة وخضوع بقية الافراد للحجر

أوضحت بلدية الخيام، في بيان، أنه “بتاريخ 5/8/2020 حضر ن.خ إلى الخيام مساء برفقة زوجته وولديه وباتوا ليلة في الخيام مع أم الزوج وأخته، وفي اليوم الثاني وصل للزوجة أن فحص الpcr خاصتها إيجابي، فتوجهت العائلة إلى بيروت وخضعوا جميعا للفحص، فجاءت النتيجة إيجابية للجميع، عندها تكفلت بلدية المنطقة التي يسكنون فيها بمتابعتهم وتأمين اللوازم والعزل. أما في ما يخص الأم والأخت فقد تواجدتا مع العائلة المصابة في المنزل نفسه وهما الآن تخضعان للحجر الصحي والمتابعة من قبل بلدية الخيام”.

وأكدت البلدية أنها “تقوم بكل ما يلزم لمتابعة الأمر وحماية أهلنا في الخيام”، متمنية من الجميع التزام الإجراءات الصحية اللازمة وعدم التهاون في الوقاية وشروط التباعد الإجتماعي والابتعاد عن التجمعات ( عزاء، اعراس، مناسبات) وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة”، وطلبت من الأهالي “إبلاغنا بأية حالة مشتبه بإصابتها لمتابعتها على الفور”.