بلدية الزرارية تعلن عن اصابة وافدة بالفيروس وتدعو الاهالي للتقيد باجراءات الوقاية

كورونا لبنان
كورونا لبنان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اصدرت بلدية الزرارية بيانا، بعدما تبين وجود حالة مصابة بفيروس كورونا جاء فيه:

“انطلاقا من مسؤوليتنا الاخلاقية والصحية كنا وما زلنا نقوم بواجباتنا تجاه الوافدين من حيث المتابعة والمراقبة الحثيثة.وبعد اجراء الفحوصات المخبرية لاحدى الوافدات تبينت نتيجة الفحص الاول سلبية وبعد اجراء الفحص الثاني الذي صدر اليوم تبينت نتيجتها ايجابية للأسف.
لذا نرجو من اهلنا الكرام، لا سيما الوافدين التقيد بكافة اجراءات الوقاية لما فيه خير وسلامة الجميع”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

غرفة إدارة الكوارث:33 حالة جديدة

تقرير مستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا

إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا إصابات جديدة

وزير الاقتصاد: أبلغت مجلس الوزراء بأنني سأرفع سعر ربطة الخبز