بلدية الزرارية تعلن عن اصابة وافدة بالفيروس وتدعو الاهالي للتقيد باجراءات الوقاية

اصدرت بلدية الزرارية بيانا، بعدما تبين وجود حالة مصابة بفيروس كورونا جاء فيه:

“انطلاقا من مسؤوليتنا الاخلاقية والصحية كنا وما زلنا نقوم بواجباتنا تجاه الوافدين من حيث المتابعة والمراقبة الحثيثة.وبعد اجراء الفحوصات المخبرية لاحدى الوافدات تبينت نتيجة الفحص الاول سلبية وبعد اجراء الفحص الثاني الذي صدر اليوم تبينت نتيجتها ايجابية للأسف.

لذا نرجو من اهلنا الكرام، لا سيما الوافدين التقيد بكافة اجراءات الوقاية لما فيه خير وسلامة الجميع”.