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بلدية الشويفات: تم تأمين المازوت لسنترالي الشويفات وخلدة

17 - يناير - 2022
آخر تحديث: 17 - يناير - 2022 6:50 مساءً
بلدية الشويفات

بلدية الشويفات

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أعلن المكتب الإعلامي في بلدية الشويفات في بيان، أن “البلدية تعمل جاهدة، وضمن اختصاصها، في التخفيف من حدة الأزمات التي تواجه المدينة، فقامت بتأمين مادة المازوت على سبيل الإعارة لسنترالي الشويفات وخلدة من أجل استمرار تشغيل المولدات الكهربائية للمركزين”.

وأشار إلى “أن البلدية كانت أرسلت كتبا عدة إلى هيئة أو جيرو تطلب فيها العمل على تطوير البنية التحتية والخدماتية لقطاع الإتصالات وتحديثها، وذلك قبل استفحال الأزمة القائمة”.

وجددت البلدية “تأكيد استعدادها في مساعدة ومؤازرة وزارة الاتصالات في مدينة الشويفات، نظرا إلى أهمية هذا القطاع وتأثيره في تأمين تشغيل واستمرار قطاعات حيوية عدة، على صعيد الأفراد والمؤسسات”.

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