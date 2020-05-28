بلدية الشويفات: الإصابتان بالفيروس تعودان لأب وابنه وهما يخضعان للحجر المنزلي

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أوضحت بلدية مدينة الشويفات في بيان

أن “الحالتين التي أُثبتت إصابتهما بفيروس “كورونا” تعود لأب يبلغ من العمر 51 سنة وابنه 12 سنة، وهما يقطنان في حي العمروسية – مشروع السبلاني وأشمر، وقد أُصيبا نتيجة مخالطة الأب لمصابين خارج نطاق الشويفات، ويعمل مرافقا لإحدى الشخصيات”.

ولفتت إلى أن “فحوصات PCR أُجريت لباقي أفراد العائلة، إلا أن النتيجة جاءت سلبية”، مشيرة إلى أن “البلدية في متابعة دقيقة للحالتين، مع تأكيد التزامهما الحجر المنزلي، كَون حالتهما مستقرة ووضعهما الصحي جيد”. وشددت على “ضرورة التباعد الإجتماعي والإلتزام بإجراءات السلامة كافة للحد من انتشار الفيروس”

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