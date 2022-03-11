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بلدية الشويفات تناشد: لتحسين خدمات الاتصالات

منذ ساعتين
بلدية الشويفات

بلدية الشويفات

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أوضحت بلدية مدينة الشويفات في بيان أنها تطالب “بشكل مستمر بوجوب تحسين خدمات الاتصالات في النطاق الجغرافي للمدينة، حيث ان رداءة الشبكة وعدم انتظام إمكان التخابر أضرا بمصالح الناس أفرادا ومؤسسات، وبخاصة في الآونة الأخيرة. فالخدمة حاليا مقطوعة بشكل نهائي (انقطاع خدمة انترنت والتخابر على الشبكة الثابتة)، التي تزامنت مع إضراب الموظفين في هيئة أوجيرو. الا أن ذلك لا يجب أن ينسحب على عدم القيام بأعمال الصيانة الطارئة، فتغذية الكهرباء لمركز هاتف الشويفات غير منتظمة منذ فترة، بسبب الأعطال المتكررة في مولدات المركز المذكور”.

وأهابت البلدية بـ “الإدارة المعنية (وزارة الإتصالات/هيئة أوجيرو) بضرورة تحمل مسؤولياتها، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها مجتمعنا، فخدمة الاتصالات ضرورية لاستمرار عمل قطاعات حيوية عدة على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي. ونحن بدورنا كنا قد أرسلنا مراسلات لهيئة اوجيرو بضرورة مضاعفة جهودها لتحسين خدمة الاتصالات في مدينة الشويفات، مع استعدادنا الدائم لتقديم المساعدة اللوجستية عند الضرورة”.

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