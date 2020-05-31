بلدية الشويفات: نتيجة إيجابية لشخص مخالط لقادمين من الخارج

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أصدر المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات البيان التالي:

“بعد صدور النتيجة الإيجابية لفحص PCR لشخص مخالط لأشخاص قادمين من الخارج، يهم بلدية مدينة الشويفات أن توضح أن المصاب يسكن في دوحة الشويفات- شارع مريم، مع عائلته المؤلفة من زوجة وابنهما في العقد الثاني من عمره، حيث أخضعت العائلة لفحص PCR وهي بانتظار صدور النتيجة.

كما تطمئن البلدية المواطنين الى أن الوضع تحت السيطرة نتيجة المتابعة الحثيثة والدقيقة، حيث تم تعقيم المبنى ومحيطه حفاظا على السلامة العامة.

وطلبت البلدية من المواطنين الذين اختلطوا بمصابين بالفيروس في نطاقها، ضرورة التواصل معها على الخط الساخن 76808565 لإجراء الفحوصات اللازمة، وطلبت ممن تم الحجر عليهم التقيد بالحجر المنزلي تفاديا لإتخاذ إجراءات قانونية بحقهم”.