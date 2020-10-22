بلدية الشيخ محمد: اصابة احد ابناء البلدة بـ”كورونا”

أعلنت بلدية بلدة الشيخ محمد في بيان، عن ” اصابة احد ابناء البلدة بفيروس كورونا، وهو قيد الحجر المنزلي”، متمنية له الشفاء العاجل.

وباشرت لجنة الطوارئ في البلدية إعداد لائحة المخالطين، تمهيدا لإجراء الفحوص اللازمة.

وطلبت “من أبناء البلدة، مع تزايد حالات كورونا في الجوار، إبلاغها عن أي حالة اختلاط في البلدة إن مع المصابين في البلدة او من خارجها على الرقم الآتي: 71/875783 لإجراء الفحوص اللازمة”.

ودعت “جميع المخالطين إلى التزام الحجر المنزلي لحين إجراء الفحوص اللازمة في الموعد الذي يعينه قسم الصحة في عكار، إضافة إلى التزام التباعد الاجتماعي واتخاذ كل إجراءات الوقاية، منعا لانتشار الفيروس ضمن البلدة”.

توازياً، صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 608 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 580 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30

– حالات وفاة: 1”.