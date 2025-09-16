بلدية الضبيه: لا انتشار مسلّح في البلدة

صدر عن بلدية الضبيه – ذوق الخراب – عوكر – حارة البلانه البيان الآتي:

“تنفي البلدية بشكل قاطع الخبر المتداول عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن أي إنتشار مسلّح ضمن نطاقها البلدي، وتؤكد أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة.

وقد حضرت دوريات من القوى الأمنية إلى المكان لإجراء التحقيقات اللازمة، بالتوازي مع متابعة عناصر شرطة البلدية، حيث تبيّن أن لا أساس لهذه الأخبار. وتدعو البلدية الأهالي ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن البلدية كمصدر رسمي للمعلومات. كما تشدد البلدية على ضرورة إبلاغها فوراً عند ورود أي شكوى أو ملاحظة مشابهة، وذلك لتمكينها من متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة”.