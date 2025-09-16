الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلدية الضبيه: لا انتشار مسلّح في البلدة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2025 2:48 مساءً
بلدية الضبيه

بلدية الضبيه

A A A
طباعة المقال

صدر عن بلدية الضبيه – ذوق الخراب – عوكر – حارة البلانه البيان الآتي:

“تنفي البلدية بشكل قاطع الخبر المتداول عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن أي إنتشار مسلّح ضمن نطاقها البلدي، وتؤكد أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة.

وقد حضرت دوريات من القوى الأمنية إلى المكان لإجراء التحقيقات اللازمة، بالتوازي مع متابعة عناصر شرطة البلدية، حيث تبيّن أن لا أساس لهذه الأخبار. وتدعو البلدية الأهالي ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن البلدية كمصدر رسمي للمعلومات. كما تشدد البلدية على ضرورة إبلاغها فوراً عند ورود أي شكوى أو ملاحظة مشابهة، وذلك لتمكينها من متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عملية تجميل- تعبيرية
    أمن الدولة يوقف صاحب مركز تجميل غير مرخّص.. إليكم التفاصيل
    وزارة الصحة العامة
    الصحة تعلن مناقصة لشراء معدات طبية لتجهيز المختبر المركزي
    الشيخ بهاء الحريري والشيخ أسامة الزعبي
    صور.. بهاء الحريري يستقبل وفوداً من مختلف المناطق اللبنانية

    الأكثر قراءة

    النائب جميل السيد
    تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد