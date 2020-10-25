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بلدية الغازية: سنسطر محاضر بحق المؤسسات المخالفة وننشر أسماء المصابين غير الملتزمين بالحجر

منذ 4 دقائق
بلدية الغازية

بلدية الغازية

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أصدرت بلدية الغازية بياناً جاء فيه:

نتيجة تفاقم الوضع الصحي في لبنان بشكل عام و الغازية بشكل خاص، و بعد الانتهاء من التقييم العام الذي قامت به( لجنة الطوارئ) بلدية الغازية و الاحزاب بمساعدة مشكورة من نخبة من شباب و شابات البلدة و نظراً لعدم التزام قسم كبير من الاهالي و المقيمين و اصحاب الشركات و المؤسسات بالإرشادات الصحية الضرورية اتخذت البلدية الاجراءات التالية :

1- نشر لوائح بجميع الشركات و المحلات كما وردت للبلدية ليتسنى للجميع الاطلاع عليها و على مدى التزامها بالشروط الصحية ، متمنية على الاهالي( من باب التعاون مع البلدية و احتراما لتعب فريق العمل )عدم التعامل مع الشركات المخالفة لاهمالها ابسط قواعد الالتزام ( الكمامة ) وليكون حافزا و ضاغطا عليها للالتزام .

2- اعتبار هذا النشر بمثابة تهنئة لكل الشركات و المؤسسات الملتزمة بالإجراءات الصحية و كذلك تحذيراً للمؤسسات المخالفة و التي لم تلتزم بتلك الاجراءات.

3- إعطاء إنذارات من قبل البلدية و فريق لجنة الطوارئ للشركات المخالفة للالتزام بالشروط الصحية ( الكمامة و عدم الازدحام ) عند قيام اللجنة بالجولة الثانية قريبا .

4- تسطير محاضر ضبط و مخالفة بقيمة مليون ليرة لكل شركة او محل لإستمراره بمخالفة التعليمات الصحية و في حال التكرار ترفع قيمة المخالفة الى ٣ ملايين ليرة على ان تدفع المخالفات خلال ٣ ايام من تاريخ المخالفة و الا ستحول إلى القضاء المختص ، و في حال عدم الالتزام التام و تكرار المخالفات تقفل الشركة او المحل نتيجة التخاذل المضر بحق المجتمع ككل .

– نتمنى على الجميع الالتزام لان حالات الانتشار أصبحت سريعة جدا و باتت خطرة على الجهاز التنفسي استنادا الى بعض الحالات التي نواجهها يوميا و لعدم وجود أماكن بالمستشفيات.

ملاحظة : استنادا الى وضع المستشفيات الصعب بتلقي مصابي فيروس كورونا ستقوم البلدية اسفة بنشر اسماء المصابين لان البعض منهم و لوقاحته غير ملتزم بالحجر المطلوب منه و يستمر بنشر هذا الوباء نتيجة تخاذله بسلامة مجتمعه و تطلب البلدية من جميع الاهالي اعلامها عن اي مصاب لا يلتزم لتكون عقوبته مخالفة ب ٥ ملايين ليرة و تحويله الى القضاء المختص مباشرة بعد تسليم اسمه لوزارة الصحة و الداخلية ، كما تشكر البلدية كل انسان مصاب بالفيروس و ملتزم بالحجر .

نطلب من الجميع التعاون متمنين السلامة و الشفاء التام لكل الاخوة و الأخوات و أهلنا المصابين و نحن سنكون بخدمتكم ٢٤/٢٤ اذا تطلب الامر ذلك .

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