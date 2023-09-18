الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلدية الغبيري تتابع أعمال صيانة الطرق قبل الشتاء

منذ 33 دقيقة
بلدية الغبيري

بلدية الغبيري

A A A
طباعة المقال

يتابع قسم الأشغال في بلدية الغبيري، أعمال صيانة الطرق في أحياء المنطقة، وشملت الأعمال اليوم، منطقة الأوزاعي، السلطان ابراهيم، الجناح والماريوت.

وأعلنت البلدية أنّه حتى تاريخ اليوم بلغ مجموع كميات الزفت 250 طنًا، وسوف تستمر الأعمال الأسبوع المقبل في أحياء المدينة الرياضية وحرش القتيل.

وأوضح رئيس بلدية الغبيري معن خليل أنّه “في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضعف الخدمات التي تقوم بها الوزارات، باشرت البلدية منذ فترة أعمال تزفيت الطرق ضمن أحياء الغبيري، وأعمال اليوم شملت منطقة الأوزاعي، الجناح، السلطان ابراهيم والماريوت، وتستمر الورش لباقي الأحياء خلال الأيام المقبلة وقبل فصل الشتاء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مولدات كهربائية
    تعميم جديد لوزير البيئة يحمل "نقطة تحوّل" بشأن المولّدات الكهربائية!
    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ونظيره الإيرلندي مايكل مارتن
    بو حبيب يباشر لقاءاته في نيويورك.. وتأكيد على استقرار الجنوب
    قصر بعبدا
    الرئاسة من تأجيل إلى آخر.. والعين على نيويورك!

    الأكثر قراءة

    وليد جنبلاط
    جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية بعيدا عن نظام الاستبداد.. ووهاب يرد عليه!
    دراجة تسير بمفردها
    "شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!
    آثار الزلزال المدمر في المغرب
    تشوه في الأرض.. باحثون من اليابان يكشفون حقائق مرعبة عن زلزال المغرب