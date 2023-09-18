بلدية الغبيري تتابع أعمال صيانة الطرق قبل الشتاء

يتابع قسم الأشغال في بلدية الغبيري، أعمال صيانة الطرق في أحياء المنطقة، وشملت الأعمال اليوم، منطقة الأوزاعي، السلطان ابراهيم، الجناح والماريوت.

وأعلنت البلدية أنّه حتى تاريخ اليوم بلغ مجموع كميات الزفت 250 طنًا، وسوف تستمر الأعمال الأسبوع المقبل في أحياء المدينة الرياضية وحرش القتيل.

وأوضح رئيس بلدية الغبيري معن خليل أنّه “في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضعف الخدمات التي تقوم بها الوزارات، باشرت البلدية منذ فترة أعمال تزفيت الطرق ضمن أحياء الغبيري، وأعمال اليوم شملت منطقة الأوزاعي، الجناح، السلطان ابراهيم والماريوت، وتستمر الورش لباقي الأحياء خلال الأيام المقبلة وقبل فصل الشتاء”.