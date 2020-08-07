بلدية القاع: نتائج الفحوص جميعها سلبية

بلدية القاع
بلدية القاع

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أعلنت بلدية القاع في بيان، أن جميع فحوصات ال pcr التى أجريت أمس وعددها 45 فحصا، “جاءت جميعها سلبية”.

وشكرت البلدية الهيئات الصحية والصليب الأحمر وفرق وزارة الصحة وفريق الترصد الوباءي وطبيب القضاء، وخلية الأزمة في القاع على جهودهم، ووجهت “التحية لأبناء القاع الذين كانوا دائما على مستوى عال من المسؤولية، في تجاوبهم وتعاونهم لما فيه مصلحة القاع ومصلحتهم”، مؤكدة “الاستعداد للتعاون وتقديم الخدمة لكل من يضع نفسه في الحجر وعند اي طارئ”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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