بلدية القبيات: المازوت مؤمّن ولا حاجة إلى التقنين

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أعلنت بلدية القبيات، أنّها منذ 17 تشرين الأول ومع بداية تأزم الاوضاع في لبنان، اجتمعت بلدية بأصحاب المولدات، للتنسيق وتأمين مادة المازوت ومتابعة تفاصيل حسن سير الأمور. اما حالياً، وفي ظل أزمة المازوت المستجدة والتي يعانيها لبنان، توجّهت إلى الأهالي بالقول إنها وبعد اجتماعها مؤخراً مع أصحاب المولدات، تم إبلاغهم بتأمين البلدية لمادة المازوت على المدى المنظور، دون الحاجة للجوء الى التقنين.

أما في حال تفاقم الامور لاحقاً، غستبلغهم مسبقاً بأي إجراء يتعلق بتخفيف ساعات التغذية الكهربائية للمولدات.

وختم البيان: “إن البلدية الحريصة على مصلحة البلدة، كانت ولا تزال تتابع مع أصحاب المولدات كل تفاصيل عملهم بما يؤمن راحة الأهالي، في ظل انقطاع شبه دائم للكهرباء”.