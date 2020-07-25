بلدية القبيات: للتشدد بإجراءات الوقاية ومحاضر ضبط بحق كل مخالف

دعت بلدية القبيات، أهالي البلدة، الى “التشدد من جديد بإجراءات الوقاية”، وذلك في بيان جاء فيه:

“أهالينا الكرام، أمام الانتشار المتجدد لفيروس كورونا المستجد، وبناء على المرسوم رقم 66675 بتاريخ 17/7/2020، ندعوكم الى التشدد من جديد في إجراءات الوقاية:

– إلزامية وضع الكمامة عند الخروج من المنزل.

– منع الازدحام في المؤسسات التجارية والمحال وضرورة تعقيم اليدين قبل الدخول، تحت طائلة تسطير محضر ضبط بحق كل مخالف.

– تعقيم الأغراض قبل إدخالهم الى المنزل.

– تجنب الزيارات خلال هذه الفترة.

– للقادمين من الخارج، احترام قاعدة الحجر الكامل المحددة من قبل وزارة الصحة.

– تستكمل خلية الازمة فحوصات الPCR لمزيد من الوقاية.

– يتم تدريب فريق من الشبيبة، تابع لخلية الأزمة والبلدية، لمساعدة الشرطة بالإشراف على حسن تطبيق الإجراءات الوقائية”.

كما أعلنت البلدية في بيانها أن “الشرطة البلدية والقوى الأمنية ستعمد الى تسطير محاضر ضبط بحق كل مخالف، فردا أو مؤسسة”.