بلدية القريات: لتوخي الحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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وجهت بلدية القريات نداء الى أهالي البلدة، ناشدتهم فيه الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”.

وأشارت الى أنه “استنادا الى بيان وزير الصحة الذي أكد أن لبنان دخل مرحلة خطيرة جدا من تفشي وباء فيروس كورونا في كافة المناطق اللبنانية، ومن باب الحرص على صحتنا وصحة أهلنا وأولادنا، نطلب من الجميع توخي الحذر والالتزام بالارشادات التالية:
– ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.
– الالتزام في المنازل وعدم الخروج الا عند الضرورة.
– عدم المصافحة والعناق.
– الابتعاد عن التجمعات منعا للتعرض للعدوى ونقلها للآخرين”.

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