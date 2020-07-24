بلدية القلمون باشرت سلسلة إجراءات بعد قرار عزلها

باشرت بلدية القلمون، اتخاذ سلسلة إجراءات إبتداء من صباح اليوم الجمعة، تماشيا مع قرار محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بعزل بلدة القلمون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم اتخاذ الاجراءات التالية:

1 – منع التجول بشكل كامل والدخول إلى البلدة والخروج منها واغلاق كل المحال التجارية على انواعها، ابتداء من الساعة السابعة مساء ولغاية الساعة السابعة صباحا. وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة وقاسية في حق المخالفين.

2- يسمح بالخروج فقط لتأدية الامور الضرورية جدا. مع التزام الاجراءات الوقائية من وضع الكمامه والتباعد. وستحرر محاضر ضبط بالمخالفين.

3 – تمنع التجمعات بكل أشكالها.

4 – يسمح فقط بفتح العيادات، الصيدليات والافران و محال السمانة والخضار، مع التزام اصحاب المحال وضع الكمامة والتأكد من تباعد المشترين. وسيتم إقفال المحلات التي تخالف مع تحرير محاضر ضبط في حق اصحابها، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم والتزام التعليمات لما فيه مصلحة البلدة.

كما أعلنت لجنة طوارى القلمون، انها ستبدأ بإجراء فحوصات الpcr التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، في ساحة مسجد الرضا، وتمنت على الجميع وضع الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي والهدوء، وركن السيارات بعيدا عن الساحة.

كما أعلنت أنه بعد الفحوصات التي أجرتها، إرتفاع عدد الحالات المؤكدة في البلدة إلى 12 حالة.