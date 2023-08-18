الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
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بلدية الكحالة: التحقيق واجب لإحقاق العدالة

منذ دقيقة واحدة
منطقة الكحالة

منطقة الكحالة

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أصدرت بلدية الكحالة بياناً بعد اجتماع عقدته أمس جراء حادثة إنقلاب الشاحنة على كوع الكحالة وما رافق ذلك من تداعيات وتطورات، ورأت انه “لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة”.

واعتبرت البلدية ان “التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلا أنه يجب أن يبدأ من مكان آخر فلا يتساوى المعتدي بالمعتدى عليه”.

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