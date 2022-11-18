الجمعة 24 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 18 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلدية المحمّرة: حملة التلقيح ضد الكوليرا استهدفت جميع السكان

منذ 59 دقيقة
الكوليرا

الكوليرا

A A A
طباعة المقال

أعلنت بلدية المحمّرة في بيان، أن “وزارة الصحة العامة قامت بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وبدعم من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بحملة تلقيح ضد وباء الكوليرا استهدفت جميع سكان وأهالي بلدة المحمّرة”.

وتوجّهت البلدية بـ”الشكر الى أهالي وسكان البلدة لتعاونهم مع الفرق، مما يعكس حس المسؤولية العالي تجاه بلدتهم وأبنائها”، كما شكر “فرق التلقيح الذين أبدوا كل مهنية وجدية في تأدية هذا الواجب الوطني، وبالطبع الى وزارة الصحة والصليب الأحمر والـUNHCR والقيمين على هذا النشاط، لما فيه من حماية أبنائنا والحرص على صحتهم وسلامتهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدفاع موريس سليم
    وزير الدفاع: الجيش قام مؤخرا بكشف خلية إرهابية في طرابلس
    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة ؟
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة: تم إعطاء حوالى 190 ألف جرعة لقاح ضد الكزليرا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميريام فارس
    فيديو.. ميريام فارس في ورطة بسبب أغنية كأس العالم
    دواء- تعبيرية
    تحذير من مخاطر دواء شهير مسكن للآلام
    وزير الإعلام زياد المكاري
    هل ينقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم؟