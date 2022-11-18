بلدية المحمّرة: حملة التلقيح ضد الكوليرا استهدفت جميع السكان

أعلنت بلدية المحمّرة في بيان، أن “وزارة الصحة العامة قامت بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وبدعم من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بحملة تلقيح ضد وباء الكوليرا استهدفت جميع سكان وأهالي بلدة المحمّرة”.

وتوجّهت البلدية بـ”الشكر الى أهالي وسكان البلدة لتعاونهم مع الفرق، مما يعكس حس المسؤولية العالي تجاه بلدتهم وأبنائها”، كما شكر “فرق التلقيح الذين أبدوا كل مهنية وجدية في تأدية هذا الواجب الوطني، وبالطبع الى وزارة الصحة والصليب الأحمر والـUNHCR والقيمين على هذا النشاط، لما فيه من حماية أبنائنا والحرص على صحتهم وسلامتهم”.