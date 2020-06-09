بلدية المروانية: نتائج فحوص الـpcr التي اجراها الاشخاص المخالطين جاءت جميعها سلبية

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اعلنت بلدية المروانية في بيان ان “نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي اجراها الاشخاص المخالطين جاءت جميعها سلبية”.

كما و ان الفحوصات العشوائية التي أجريت لاكثر من 100 شخص في البلدة جاءت أيضا سلبية.

لذلك فان بلدية المروانية تهنئ جميع الذين اجريت لهم الفحوصات من المخالطين و غير المخالطين بسلامتهم وتطلب من الأحبة المخالطين الاستمرار في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

ان بلدية المروانية تعد الأهل الكرام بمتابعة هذا الموضوع حتى الوصول به الى بر الامان و تضع نفسها في خدمة اهل البلدة جميعا. متمنيين السلامة للجميع.

المروانية في 9حزيران 2020″.

وأعلنت بلدية بلدة المروانية سابقاً عن تسجيل حالة ايجابية بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد_19) وهي أول حالة تسجل في البلدة، وطلبت من المخالطين للحالة الاتصال بها من أجل عمل الفحوصات اللازمة.

وكشفت سابقاً أن المصاب هو شخص من آل حجازي كان قد جاء أخيراً من افريقيا، وكان قد أجرى فحص PCR لدى وصوله وظهرت نتيجته سلبية، غير أنه التزم بفترة الحجر الكاملة المطلوبة منه، وعندما صدرت نتيجة الفحص الثاني ظهرت إيجابية.

وتسبّب هذا الخبر بحالة ذعر وقلق في البلدة، وذلك لأن هذا الشخص بعد أن أمضى فترة حجرة وقبل أن تظهر نتيجة فحصه الثاني زاره شخصان من البلدة.

واعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 18 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1368.

ونشرت وزارة الصحة اليوم جدول توزيع الاصابات بكورونا بحسب المناطق، حيث كانت الحصة الأكبر لدوحة عرمون بتسعة اصابات.