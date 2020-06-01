بلدية المنصورة ومخاتيرها: لا صحة للاشاعات عن عدم التزام الوافدين الحجر

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بعد انتشار شائعات عن وصول عدد من المنتشرين خارج لبنان من ابناء المنصورة الى بلدتهم وعدم التزامهم الحجر المنزلي، تواصلت الجهات المحلية المعنية في المنصورة مع اهالي الوافدين الذين اكدوا التزام ابنائهم الحجر المنزلي وعدم التخالط مع احد، ما يدحض الاقاويل ويبدد المخاوف.

وتمنت الجهات المعنية سواء المجلس البلدي او الاختياري على “كل من ينشر الاخبار التي تتعلق بوباء كورونا توخي الحذر والدقة واحترام مشاعر الناس وعدم بث روح الهلع بين ابناء البلدة”.