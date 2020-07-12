بلدية النبطية: إجراء فحوص لمخالطي الشخص المصاب بفيروس كورونا غدا

أعلنت بلدية النبطية، أنه “بعد التثبت من حالة ايجابية في مدينة النبطية بفيروس كورونا لشخص مقيم، ويعمل خارج النبطية، تم التعامل مع الحالة وفق الاصول من قبل خلية الأزمة التابعة لبلدية النبطية وخلية الأزمة في المنطقة الثانية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية.

وعُزلت الحالة في مستشفى الحكمة واتُخذت كافة الاجراءات وفقا للأصول، كما وتم حصر سلسلة انتقال العدوى.

وبناء على ما تقدم سيتم غدا إجراء فحوص للمخالطين في مركز الوساطة الاجتماعية التابع للبلدية.

ودعت البلدية الاهالي الى “التزام قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والعناية بالنظافة الشخصية وأخذ الحيطة والحذر”.

وشددت على “ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار وتداولها والرجوع الى خلية الازمة في بلدية النبطية لأخذ المعلومة الدقيقة والالتزام بها حصرا”.

في السياق، كشفت معلومات أنه أصيب 130 عاملاً بـ”كورونا” في إحدى شركات التظيف اللبنانية.

ويعمل الصليب الأحمر على نقلهم إلى مراكز الحجر في بيروت.

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة حمد حسن ان “التحدي الذي نعيشه اليوم مع عودة المغتربين، هو تسجيل إصابات منتشرة في كل المناطق اللبنانية، ولكننا نعول على الوعي المجتمعي الذي نلحظه”.

وأكد على “ضرورة أن نتذكر كيف بدأ الوباء، وكيف كنا نتعايش معه بمسؤولية وبإجراءات صارمة، ويجب أن نعتبر أن هناك خطرا، ولكن بتحمل المسؤولية المشتركة يكون هذا الخطر بأبعاده الخفيفة والمتوسطة من دون أن نقع في المحظور”.

“وقال: “سيكون لدينا اجتماع قريب للجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، نقيم المعطيات الميدانية من حيث عدد الإصابات وعدد المصابين، الذين دخلوا إلى المستشفيات، ونرى نتيجة الإجراءات الميدانية، التي نتخذها في هذه الفترة، وبناء عليه، يمكن أن تتخذ اللجنة بعض التدابير، ولكن نحن نعيش الآن موسم صيف، وقد فتح البلد، ولدينا سياحة ومغتربون، ونحن نتوق إلى الحياة الطبيعية ولكن بمسؤولية وحذر”.

وشدد على أن “جملة النشاطات المشتركة من كل المرجعيات المسؤولة في الحكومة، وخاصة وزارة الصحة العامة، تمنع التفشي المجتمعي الذي نخشاه، ولكننا لن نعود إلى نقطة الصفر، ونحن مع عودة النشاط تدريجيا، ولكن برقابة وحذر، حتى لا نقع في المحظور”.