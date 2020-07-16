بلدية النبطية: اصابة احدالوافدين من الجنسية السورية بـ”كورونا”

النبطية
النبطية

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اعلنت بلدية النبطية انه تم اليوم الاشتباه بحالة كورونا لأحد الوافدين من الجنسية السورية إثر ظهور أعراض عليه.

وعلى الفور تعاملت خلية الازمة في بلدية مدينة النبطية معه وفق الاصول الطبية. حيث تم عزل الحالة ونقلها الى المستشفى الحكومي، لأخذ العينات وتم حجر جميع المخالطين معه، الى حين صدور نتائج الـPCR”.

واهابت البلدية في بيان بالاهالي في المدينة، “عدم التداول بالأخبار والاشاعات، وانتظار البيانات الرسمية والتبليغات الصادرة عن البلدية.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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