بلدية النبطية الفوقا: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا من الوافدين من الغابون

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اعلنت بلدية النبطية الفوقا وصول 6 من ابناء البلدة أتوا من الغابون، وتبيّن إصابة إثنين منهم بفيروس كورونا.

وتابعت بلدية النبطية الفوقا مع وزارة الصحة والجهات المعنية وتواصلت مع الوافدين وأسرهم.

وسيتم تنفيذ إجراءات الحجر والعزل الصحي الصارم لجميع الوافدين والمتابعة الصحية اللازمة للمصابين مع إعادة الفحص بشكل دوري والتأكد من شفائهم الكامل قبل خروجهم من الحجر الصحي.

واشارت الى أنّ جميع الوافدين لا يزالوا في الفندق المخصص لاستقبال الوافدين الجدد في بيروت حتى هذه اللحظة.