بلدية النبطية تطمئن: حجر المصاب ومتابعة المخالطين

كورونا
كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكدت بلدية النبطية، في بيان اليوم، “اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة لحجر المصاب من أبناء المدينة والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك وفق الأصول والبروتوكولات الصحية، وتم رصد عدد المخالطين لحاله ومتابعتهم”.

وشددت على “ضرورة التزام وسائل الوقاية من كمامات وقفازات ومعقمات، وتجنب كل أنواع الازدحام، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، آملين من الله الحفظ والرعاية من كل سوء”.

وناشدت “أبناء المدينة الغيورين، عدم تداول الأسماء وتلفيق الأخبار، لما فيه من ضرر على المصاب والمدينة، والتقيد حصرا بالبيانات الرسمية للبلدية”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

غرفة إدارة الكوارث في عكار: 82 حالة شفاء من فيروس كورونا

باسيل من الديمان: طبّقنا الحياد في “الخارجيّة” ونؤمن بالشخصيّة اللبنانيّة…

رابطة مخاتير منتدى طرابلس تعطل انتخاب هيئة جديدة للرابطة بدعم من ثوار المنتدى

قطع الطريق احتجاجا على فقدان المازوت وانقطاع الكهرباء في شعت