بلدية النميرية: إجراء فحص لمخالط وحجره مع عائلته

أعلنت خلية إدارة الأزمة في بلدية النميرية، في بيان

أن أحد أبناء البلدة “خالط مشتبها بإصابته بفيروس كورونا من خارج البلدة، فأجريت الفحوصات اللازمة له، وستصدر النتيجة غدا. وهو حاليا ضمن الحجر المنزلي مع عائلته، وقيد المتابعة من قبل خلية الأزمة في البلدية والمحافظة.

وناشدت أهالي البلدة “بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية والبلديات، لا سيما عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وعدم المشاركة في التجمعات، والالتزام الدقيق بتدابير الوقاية”.

وتابعت قائلة لهم “إن التهاون وعدم أخذ الامر بالكثير من الجدية والمسؤولية، سيؤديان الى الانزلاق نحو كارثة صحية قد لا يمكننا احتواءها. كما عهدناكم منذ بداية الأزمة، ستبقون أهل العهد والوفاء، والصبر والإرادة. وبتوكلنا على الله، وتعاوننا، نواجه التحديات ونتخطى الأزمات”.