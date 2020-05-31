بلدية النميرية الجنوبية: نتيجة الفحص لأحد أبناء البلدة المخالط أتت سلبية

أعلنت خلية إدارة الأزمة في بلدية النميرية الجنوبية، أن نتيجة الفحص لأحد أبناء البلدة الذي خالط مشتبها بإصابته بفيروس كورونا من خارج البلدة جاءت سلبية.

وجاء في البيان، “بعد إجراء فحص لأحد أبناء البلدة، الذي خالط مشتبها بإصابته بفيروس كورونا، من خارج البلدة، جاءت النتيجة بحمد الله سلبية، واستكمالا للاحتياطات والإجراءات المتبعة، سيبقى ضمن الحجر المنزلي مع عائلته- وكل من خالطه أو كان على تماس مباشر معه- لمدة 14 يوما، وضمن توجيهات خلية الأزمة في البلدية والمحافظة”.

وذكرت الأهالي بـ”ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية والبلديات، لا سيما عدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة، وعدم المشاركة في التجمعات، والالتزام الدقيق بتدابير الوقاية”.

وختمت “بتوكلنا على الله وتعاوننا، نواجه التحديات ونتخطى الأزمات”.