بلدية برجا: أجرينا 118 فحصاً لمخالطين أتت 113 سلبية مؤكدة و5 غير مؤكدة

برجا
برجا

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أكد التقرير رقم 47 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا أن “عدد الحالات المثبتة مخبريا 2، وإن اللجنة تنتظر إعادة الفحص لهما”.

وأشار التقرير الى أنه “تم إجراء 48 فحصا مخبريا أمس السبت لحلات مخالطة مباشرة وغير ومباشرة للحالتين”.

ولفت التقرير الى أن “فحوص PCR التي أجريت يوم الجمعة الماضي، ل118 شخصا في البلدة من المخالطين، أتت 113 حالة منها سلبية مؤكدة، و5 حالات سلبية غير مؤكدة، وان اللجنة تتابع جميع الحلات التي تم فحصها، لناحية التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر لما فيه مصلحة الجميع”.

وأكدت أن “هناك عملية استقصاء كاملة حول بقية المحتكين بالحالتين المثبتتين”، وتمنت من أهالي برجا بشكل عام التزام قرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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