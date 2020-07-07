بلدية برج البراجنة تعلن عن اصابات جديدة بفيروس كورونا والإشتباه بعشرات المخالطين!

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صدر عن بلدية برج البراجنة البيان التالي: إلى المواطنون الكرام، نحيطكم علما بآخر المستجدات والمتابعات بخصوص أشخاص مصابين بفايروس كورونا:

1. تم رصد حالة مصابة بفايروس كورونا (نتيجة الفحص إيجابية) ونتيجة ترصد المخالطين وعددهم بحدود الـ 20 شخصا حتى الآن تبين وجود حالة واحدة مخالطة إيجابية ( موجودة الآن في مستشفى رفيق الحريري) وسيتوجه غدا فريق من وزارة الصحة العامة لفحص حوالي 30 من المخالطين والجيران.

ولأن هذه الحالة في منطقة مكتظة بالسكان إجمالا (متاخمة لمخيم برج البراجنة من جهة شارع عبد الناصر) فقد طلب من شرطة بلدية برج البراجنة التواجد في الحي المقصود لرصد حركة السكان وإعطاء التوجيهات بعدم التجول الا للضرورة شرط وضع الكمامات.

2. تم رصد حالة إيجابية لعسكري في برج البراجنة خالط اهله في الأوزاعي نطاق الغبيري. تتابع بلدية الغبيري اهل العسكري وتتابع بلدية برج البراجنة وضع العسكري وزوجته بالتنسيق مع قيادته.

3. هناك حالة ايحابية في الرمل العالي ونتيجة الترصج تبين انها لم تخالط سوى عائلتها وقد تم إجراء فحوصات لعائلتها وننتظر النتائج. وهم جميعا محجورون في المنزل.

إن خلية الأزمة في بلدية برج البراجنة تتابع كل التفاصيل وأحيانا تتأخر بوضعكم بالإجراءات المتخذة بسبب التحقيق والتدقيق في المعلومات الأولية التي غالبا ما تكون غير دقيقة”.