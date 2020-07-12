بلدية برج الشمالي: لتسديد المستحقات أو تقسيطها وسد جزء من العجز

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رأت بلدية برج الشمالي في منطقة صور، أن “الأوضاع الإقتصادية والمالية انعكست سلبا على قدرات البلديات في أداء واجباتها لأن الأعباء أصبحت كبيرة، والدولة تخلفت عن تسديد ما عليها من حقوق مالية للبلديات، ونحن في البلدية نواجه منذ مدة ليست قصيرة ظروفا مالية صعبة، إذ أن حصة البلدية من الصندوق البلدي المستقل تحسب على أساس النفوس المسجلين بينما الواقع أن عدد السكان في النطاق العقاري حوالى ستين ألف نسمة”.

ودعت في بيان المواطنين الى “تسديد ما عليهم وتقسيط المستحقات في حال تعذر التسديد الكامل للمساهمة بسد جزء من العجز وتغطية النفقات الضرورية من صيانة آليات ومحروقات”.

أضافت: أن “عمال البلدية الذين يعملون ليل نهار بروح جهادية ومسؤولة لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر وأن ما يبذله هؤلاء من جهد مضني يستحق تأمين ما أمكن من مستحقاتهم التي هي مصدر قوت عيالهم”.

ودعت النواب والمسؤولين الى “التحرك لإيجاد حلول مناسبة لأمور حيوية منها تأمين المازوت بالسعر الرسمي حيث أن تسعيرة الدولة أقل بكثير من السعر المتداول به في السوق، وهذه الفوضى في الأسعار تهدد عمل اشتراكات المولدات وستؤدي إلى أزمة مياه لعدم القدرة على تشغيل مولدات الآبار الإرتوازية”.

كما دعت المسؤولين والقوى الأمنية الى “ضبط ملف المازوت والسوق السوداء وترويج المخدرات”، طالبة من الاهالي “ترشيد استهلاك المياه والمازوت والكهرباء والتعاون بتقسيط المستحقات البلدية وجمع النفايات”.