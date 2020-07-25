بلدية برج الملوك: لعدم الاستسهال فالأمر خطير جدا جدا

حذرت بلدية برج الملوك في قضاء مرجعيون، أهالي البلدة من “الوضع الوبائي في لبنان، الذي عاد إلى التفلت من جديد”، منبهة من أن “هذا أمر خطير جدا جدا، ولا ينبغي استسهاله أبدا، أو التعامل معه بخفة، خاصة أن جزءا أساسيا من أهلنا في البلدة، هم من كبار السن (فوق 50 عاما)، وهي الفئة العمرية الأكثر عرضة للخطر بالنسبة للفيروس”.

وأهابت ب”كل فرد من أهلنا في برج الملوك، وبزوارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بإعلان حالة الطوارئ بصورة فردية، وذلك عبر: عدم المشاركة في أي تجمع يزيد عن شخصين. عدم الاقتراب من أي شخص آخر لمسافة تقل عن مترين. ارتداء الكمامة بشكل دائم وصحيح. عدم المصافحة أو الملامسة. غسل الأيدي بشكل متكرر. ترك مسافة آمنة، وتطبيق كل ما ورد أعلاه خلال الحضور إلى الكنائس. وتفادي الزحمة في المطاعم والسوبرماركت وغيرها من الأماكن”.

وختمت “كل فرد بيننا مسؤول أمام الله والناس، عن صحة أهله وجيرانه وناسه”.