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بلدية بزيزا: ننتظر التحقيق لمعرفة سبب وفاة الشقيقات الثلاث

4 - أبريل - 2021
بلدية بزيزا

بلدية بزيزا

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أعلنت بلدية بزيزا – الكورة في بيان انه:

“عطفا على التعميم السابق المتعلق باختفاء الفتيات الاخوات الثلاث، كارول وعايدة وميرنا الحاج حسين، حيث ان اصل عائلتهن هو من بعلبك الهرمل ولكنهم مقيمون في بزيزا منذ سنوات عديدة. وبعد ان تبين ان الفتيات وجدن على شاطئ طرطوس في سوريا وقد اغرقهن البحر، نتقدم بالتعازي اولا من عائلتهن، ونطلب الراحة لأنفسهن. وبما أنه تم تسليم جثثهن للدولة اللبنانية، فنحن بانتظار نتائج التحقيق الاخيرة لجهة التفاصيل المتعلقة بالوفاة، وبالتالي فإن الاجهزة الامنية تتابع عن كثب الملف وعند اعلامنا بأي جديد سنطلعكم عليه”.

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