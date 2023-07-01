الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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بلدية بشري: لن يتمكّن مَن اختار شريعة الغاب أن يرهبنا

منذ 20 ساعة
بلدية بشري

بلدية بشري

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صدر عن بلدية بشري البيان الآتي:

“وقعت الواقعة ونفذ شذاذ الأرض وعصابات القتل تهديداتهم عن سابق تصور وتصميم باقدامهم بكل دم بارد على اغتيال ابن بشري الشهيد هيثم طوق برصاص القنص الجبان في منطقة القرنة السوداء ارض بشري ونطاقها الجغرافي والتاريخي المكرس قانونا.

اما ان يظن اهل المكر والجبن ان جريمتهم قد تمر وترهب اهل المكارم والشرف المقدمين والشجعان فقد خابوا لأننا وان كنا قد ارتضينا الشرائع والقوانين والدولة مرجعا لتكريس حقنا بالأرض فلن يتمكن من اختار شريعة الغاب ان يرهبنا.

وتابع البيان: “فلا يظننا انه حين سكت اهل الحق عن الباطل توهم اهل الباطل انهم على حق”.

وعليه نطلب من السلطات الامنية والقضائية التي تخاذلت عن احقاق الحق وماطلت وسوفت عن تحديد الحدود وتكريس النطاق الج

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