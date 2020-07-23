بلدية بليدا: لالتزام الضوابط والاجراءات لتجاوز هذه المرحلة العصيبة

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اصدرت بلدية بليدا بيانا اشارت فيه الى ان “لجنة رعاية الأزمة في بلدية بليدا عقدت جلسة طارئة، بعد صدور بعض نتائج فحوصات الدفعة الثانية، وتبين وجود أكثر من 7 حالات ايجابية، مما يرفع عدد المصابين إلى 12 إصابة.

وبناء عليه تقرر ما يلي :

1 – تبليغ المصابين بالنتائج وإلزامهم الحجر المنزلي لمدة 14 يوم ومتابعتهم خلال الحجر

2 – تبليغ كل من أجرى الفحوصات وكانت سلبية بضرورة التزام الحجر المنزلي لإعادة الفحص مرة أخرى ( يحدد التاريخ لاحقا ) .

3 – عدم الخروج من المنازل لكل أبناء البلدة إلا للضرورة القصوى على أن يقتصر الخروج على فرد واحد من العائلة لتلبية حاجياتها مع التزام إرتداء الكمامة .

4 – تحديد موعد لفتح وتسكير المحلات الغذائية والتموينية على الشكل التالي :

من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 11 صباحا .

من الساعة 4 عصرا ولغاية الساعة 8 مساءا .

مع ضرورة التزام الإجراءات والضوابط خلال الفتح .

اضاف البيان:” تهيب اللجنة بأبناء بلدتنا الكرام بضرورة الإلتزام بالضوابط والإجراءات المقررة، التي ستنفذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية الرسمية المختصة وضرورة التحلي بالصبر والوعي، لتجاوز هذه المرحلة العصيبة، التي نستطيع بتكاتفنا أن نخرج منها بأقل ضرر ونحفظ بلدنا وأهلنا” .

وختم :” ستقوم اللجنة بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة بتقييم الوضع خلال الأيام الثلاثة المقبلة، للاعلان عن الخطوات اللاحقة. وتؤكد اللجنة على الأهل الكرام بعدم تصديق أو ترويج الاشاعات والأخبار غير الصادرة عنها” .