بلدية بيروت: المحافظ منع اللمرور في شارع غورو بسبب تصدع بعض الابنية

بلدية بيروت
بلدية بيروت

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن “محافظ بيروت القاضي مروان عبود كلف قيادة شرطة بيروت، عملا بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194 و197 من القانون الرقم 1990/17، منع مرور السيارات والمشاة ضمن شارع غورو باستثناء قاطني الابنية الموجودة ضمن الشارع المذكور وكافة الفرق الهندسية ومتعهدي أعمال إزالة الردميات والترميم، بسبب وجود عدة أبنية متصدعة تشكل خطرا على السلامة العامة”.

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