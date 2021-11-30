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بلدية بيروت ترفع جهوزيتها استعداداً للعاصفة

30 - نوفمبر - 2021
فوج حرس بيروت

فوج حرس بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، طلب من قيادتي فوجي الاطفاء وحرس مدينة بيروت والدوائر المختصة في بلدية بيروت رفع حالة الجهوزية كل حسب اختصاصه وذلك لتأمين السلامة العامة في مدينة بيروت، ومد يد المساعدة للمواطنين، تحسبا لأي تداعيات قد تنجم عن التغييرات المناخية التي قد يسببها المنخفض الجوي القادم والذي سيتأثر به لبنان اعتبارا من مساء اليوم”.

ودعت “المواطنين الى ضرورة اتباع النشرات والارشادات الوقائية التي تصدر عن المراجع المختصة ، والأخذ في الاعتبار الاحتياطات الواجب اتباعها حفاظا على سلامتهم . وذكرت الاهالي وسكان مدينة بيروت عند حدوث اي طارئ، الاتصال بفوج اطفاء مدينة بيروت على رقم الطوارىء ( 175 ) من أي خط هاتف على مدار ال 24 ساعة”.

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