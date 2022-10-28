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بلدية بيروت تواصل إصلاح الأعطال وتعبيد الحفر في شوارع المدينة

منذ 7 دقائق
أعمال صيانة

أعمال صيانة

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لا تزال الفرق الفنية المختصة في بلدية بيروت تواصل بشكل دوري ومستمر عمليات إصلاح الأعطال وتعبيد الطرقات والحفر الموجودة في شوارع مدينة بيروت، على أن تستكمل كافة الأعمال قبل حلول موسم الأمطار منعاً لعدم تجمع المياه التي قد تؤدي الى عرقلة حركة المرور وتشكل خطراً على سلامة المارة.

وكانت الفرق الفنية في بلدية بيروت وبتوجيهات من المحافظ عبود قد باشرت في وقت سابق تنظيف أقنية المياه ومجاري الصرف الصحي في بيروت، تحسباً لعدم حصول فيضانات يمكن أن تسببها هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء من هذا العام.

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