بلدية بيروت: لا اثر لعناصر ​فوج اطفاء بيروت​ حتى الساعة

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كشف رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أنه يوجد اكثر من 400 عنصر من الحرس البلدي بالاضافة الى القوى الامنية والجيش، وانه “تواصل مع 5 شركات لازالة الركام”، موضحاً انه تم استدعاء كل الحرس وتم نشرهم في المناطق على مدار 24 ساعة، وتم ضبط حتى الساعة 15 ساعة”.

ولفت إلى أنه “هناك ما بين 250 الى 300 شخص على الأرض منذ أمس وهم أغلبيتهم من المتطوعين أتوا من كل لبنان من أجل المساعدة في إزالة الركام وتقوم بلدية بيروت بالتنظيم بمساعدة حرس بيروت كما قامت بلدية الغبيري بتنظيف شارع الحمرا”.

وأوضح عيتاني أن لا اثر لعناصر ​فوج اطفاء بيروت​ حتى الساعة بإستثناء الشهيدة سحر،

وأكد عيتاني ان “نقابة المهندسين ستقوم بكشف على كل الابنية المتضررة، وهيئة الاغاثة تكشف على الاضرار، ونحن سنعمل كشف على الابنية الاثرية كي لا تسقط لانها غالية علينا”.

وأشار “استدعيت كل عناصر الحرس للتوزع على كل المناطق من أجل الحراسة على مدار 24 ساعة كما اتصلت باللواء عثمان الذي بدوره كثف الدوريات ليلاً ونهاراً”؟