بلدية بيروت: نطلب من المواطنين عدم نشر أخبار وفيديوهات مغلوطة

أوضح رئيس مجلس بلدية بيروت بعد انتشار أخبار وفيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي تتمحور حول قيام بلدية بيروت برمي الردميات في عقارات بالقرب من المناطق السكنية في البيان التالي:

“إن عملية إزالة الركام الناتج عن الإنفجار تتم بالسرعة الممكنة إلا أن الكميات التي تنتج هي كبيرة جداّ ما دفع بلدية بيروت إلى تخصيص عقارات لوضع الركام فيها لفترة قصيرة جداً بهدف إزالتها من الطرقات لفتحها أمام المسعفين والجمعيات اللبنانية والدولية التي تقوم بمساعدة الأهالي. على أن يتم فرز الركام في العقارات المذكورة ومن ثم إرسالها إلى المطامر المتخصصة.

كما أن بلدية بيروت قد خصصت عقارات في منطقة الكرنتينا قرب مطاحن بقاليان لتجميع الزجاج ريثما يتم التخلص منها عن طريق التدوير.

لذلك، نعلمكم بما تقدم طالبين من المواطنين الكرام عدم نشر أخبار وفيديوهات مغلوطة والتواصل مع البلدية بخصوص أي إستفسار كما وتجميع الزجاج على حدى لأن هنالك شاحنات ستقوم بإزالتها من الشوارع”.